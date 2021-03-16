Появилось видео «химической атаки» на здание «Новой газеты»

В сети появилось видео, как неизвестный распыляет химическое вещество у здания редакции «Новой газеты» в Москве.

На кадрах, опубликованных в Twitter газеты, видно, что человек в костюме курьера выпустил рядом со зданием неизвестный газ из колеса велосипеда. После этого человек скрылся с места.

Накануне «Новая газета» сообщила о том, что в здании распылили неизвестное химическое вещество с едким запахом.