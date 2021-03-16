Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска после взлета из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании S7, который направлялся из Новосибирска в Иркутск, вернулся в аэропорт Толмачево из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, воздушное судно вернулось в аэропорт вылета после взлета из-за неполадок с одним из двигателей.

Он отметил, что после успешной посадки пассажиров пересадили на другой самолет. Резервным бортом их отправили в Иркутск.

Данную информацию агентству подтвердили в пресс-службе иркутского аэропорта.

До этого стало известно, что самолет вынужденно сел в Нижневартовске из-за отказа датчиков шасси.