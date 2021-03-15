В Кабардино-Балкарии из-за трех сноубордистов сошла лавина
Карина Казанцева
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На горе Чегет в Кабардино-Балкарии из-за трех сноубордистов сошла лавина, сообщили в ГУ МЧС по региону в Instagram.
«По предварительной информации трое сноубордистов сошли с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировали лавину, один из них получил травму ноги», — говорится в сообщении.
Уточняется, что под лавину сноубордисты не попали. Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ эвакуировали туристов.
Ранее на Камчатке снежная лавина сошла у школы, погиб человек.
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