Главврач Украины заразился коронавирусом на 13-й день после вакцинации

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко написал в Facebook, что заразился коронавирусом на 13-й день после вакцинации препаратом AstraZeneca Covishield.

«Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22-го по 90-й день», — написал Ляшко.

По его словам, в этот период уровень антител почти не снижается. Врач также выразил уверенность, что благодаря вакцинации ему будет проще перенести заражение. В настоящий момент Ляшко находится на больничном.

Ранее в Нидерландах выявили 10 случаев побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.