Мэр Таллина призвал к началу переговоров с Москвой о поставках вакцины от COVID-19

Мэр Таллина Михаил Кылварт призвал власти Эстонии начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что соответствующее заявление было сделано после того, как Австрия приняла решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca после смерти привитой женщины и развития тромбоэмболии у другой пациентки после получения прививки. Такому шагу в дальнейшем последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния, Польша.

Кылварт напомнил, что вакцины могут лишь на время защитить от инфекции, поэтому дополнительные крупные поставки, возможно, будут необходимы Эстонии уже будущей осенью.

«У нас много заявлялось, что вакцины не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры, в том числе с Россией. Есть и другие варианты, есть Китай», — подчеркнул мэр Таллина.

Он добавил, что заниматься этим вопросом следует сейчас, в противном случае Эстония может оказаться в конце очереди.

Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V».