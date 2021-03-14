В батутном центре Москвы ребенок упал со скалодрома

Днем в воскресенье, 14 марта, в батутном центре, находящемся на улице Смирновская в Москве, со скалодрома упал 13-летний мальчик, передает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

По информации ведомства, ребенок упал с высоты 3,5 м на маты.

В СК рассказали, что врачи скорой помощи осмотрели мальчика, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Родители ребенка отказались от его госпитализации.

По данному факту следственные органы инициировали проверку. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

В декабре ребенок упал с восьмого этажа жилого дома в Великом Новгороде и выжил.