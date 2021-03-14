Вице-премьер Ставрополья арестован по делу о миллионных взятках

Зампредседателя правительства Ставрополья Александра Золотарева арестовали в рамках дела о получении многомиллионных взяток. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Избрать в отношении Золотарева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — сказала судья промышленного районного суда Ставрополя.

Таким образом, чиновник будет находиться под арестом до 12 мая. При этом защита вице-премьера намерена обжаловать решение суда.

12 марта СК возбудил уголовное дело в отношении Золотарева по подозрению в получении взяток на 63 млн рублей. Его задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться.