Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему ввезти «Спутник V »
Катерина Медведева
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Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал французские власти разрешить ему ввезти российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
«Прошу власти, курирующие здравоохранение, разрешить мне сделать это», — написал он в Twitter.
Также мэр опубликовал фрагмент своего интервью на местной радиостанции, в котором заявлял о необходимости ускорить темпы вакцинации в Ницце. Эстрози отметил, что выступает за децентрализацию во Франции, так как в кризисных ситуациях региональные власти зачастую могут действовать быстрее центральных.
По его словам, Ницца самостоятельно может договориться о поставках российской вакцины, так как является городом международного значения.
Ранее еще один французский политик призвал использовать «Спутник V».
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