Мэр Ниццы попросил власти Франции разрешить ему ввезти «Спутник V »

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал французские власти разрешить ему ввезти российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Прошу власти, курирующие здравоохранение, разрешить мне сделать это», — написал он в Twitter.

Также мэр опубликовал фрагмент своего интервью на местной радиостанции, в котором заявлял о необходимости ускорить темпы вакцинации в Ницце. Эстрози отметил, что выступает за децентрализацию во Франции, так как в кризисных ситуациях региональные власти зачастую могут действовать быстрее центральных.

По его словам, Ницца самостоятельно может договориться о поставках российской вакцины, так как является городом международного значения.

Ранее еще один французский политик призвал использовать «Спутник V».