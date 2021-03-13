Самолет Ан-26 упал в районе аэропорта Алма-Аты

Самолет Ан-26, предварительно, принадлежащий погранслужбе, упал в районе аэропорта Алма-Аты в субботу, 13 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что на борту могли находиться шесть человек.

По данным службы, в субботу около 17.20 (14.20 мск) при заходе на посадку в алматинском аэропорту пропала связь с лайнером, прилетевшим в город из Нур-Султана.

Была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта сразу направились на место инцидента. По предварительным данным, воздушное судно потерпело крушение в торце взлетно-посадочной полосы.

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