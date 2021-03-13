В РПЦ считают неприемлемым проведение анатомической выставки на ВДНХ

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Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) на... Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) на...
Экспонаты анатомической выставки доктора Гюнтера фон Хагенса «Мир тела» (Body Worlds) на...
Сергей Савостьянов/ТАСС

В Русской православной церкви выразили опасения, что характер анатомической выставки «Body Worlds», которая откроется на ВДНХ в Москве 13 марта, делает ее проведение неприемлемым. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на своей странице в Telegram.

По его словам, речь идет не столько о задевании чувств верующих или неверующих людей, а сколько о культурной плоскости.

Представитель РПЦ отметил, что все зависит от культурного контекста. Так, в анатомических театрах, в профильных музеях и других подобных заведениях можно встретить такие манипуляции с человеческими телами, однако эти учреждения занимаются научной и образовательной деятельностью, а не нацелены на зарабатывание денег.

«Обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов», — подчеркнул Легойда.

При этом он добавил, что посмертное обращение с человеческим телом не может быть предметом исключительно коммерческого договора.

Выставка Body Worlds расположена в павильоне №21 на ВДНХ. На экспозиции патологоанатома Гюнтера фон Хагенса представлены человеческие трупы без кожи, обработанные особым способом и установленные в различные позы, а также отдельные внутренние органы людей.

Ранее сообщалось, что православные активисты пожалуются в прокуратуру на выставку с трупами Body Worlds.