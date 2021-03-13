В РПЦ считают неприемлемым проведение анатомической выставки на ВДНХ

В Русской православной церкви выразили опасения, что характер анатомической выставки «Body Worlds», которая откроется на ВДНХ в Москве 13 марта, делает ее проведение неприемлемым. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на своей странице в Telegram.

По его словам, речь идет не столько о задевании чувств верующих или неверующих людей, а сколько о культурной плоскости.

Представитель РПЦ отметил, что все зависит от культурного контекста. Так, в анатомических театрах, в профильных музеях и других подобных заведениях можно встретить такие манипуляции с человеческими телами, однако эти учреждения занимаются научной и образовательной деятельностью, а не нацелены на зарабатывание денег.

«Обучение медиков, спасающих жизни, не равно развлечению скучающей публики созерцанием трупов», — подчеркнул Легойда.

При этом он добавил, что посмертное обращение с человеческим телом не может быть предметом исключительно коммерческого договора.

Выставка Body Worlds расположена в павильоне №21 на ВДНХ. На экспозиции патологоанатома Гюнтера фон Хагенса представлены человеческие трупы без кожи, обработанные особым способом и установленные в различные позы, а также отдельные внутренние органы людей.

Ранее сообщалось, что православные активисты пожалуются в прокуратуру на выставку с трупами Body Worlds.