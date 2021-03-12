Задержан заместитель председателя правительства Ставропольского края

Заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев задержан по подозрению в крупной взятке. Об этом сообщает СУ СКР по региону

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Он подозревается в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Отмучатся, что Золотарев был задержан в аэропорту при попытке скрыться.