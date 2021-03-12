В греческом порту загорелся круизный лайнер

Круизный лайнер MSC Lirica загорелся в порту города Керкира на острове Корфу. Об этом пишет NewsIT.

Пожар начался в полдень на круизном лайнере MSC Lirica, который был пришвартован с 30 января. Пламя сначала охватило внешнюю правую часть корабля, однако быстро распространилось и на каюты. Известно, что на борту не было пассажиров, только члены экипажа. О пострадавших не сообщается.

MSC Lirica — это крупный пассажирский лайнер, рассчитанный на 1560 пассажиров.

Ранее сообщили, что в Самаре из-за пожара эвакуируют людей из торгово-офисного центра.