Замужняя китаянка случайно узнала, что она мужчина

В Китае 25-летняя замужняя женщина во время визита в больницу из-за вывихнутой лодыжки узнала, что она мужчина. Об этом сообщает Global Times.

Женщина по имени Пингпинг из Восточно-китайской провинции Чжэцзян попала в больницу, где после проведенного обследования оказалось, что у нее нет ни матки, ни яичников, а есть только незрелые женские половые органы. Кроме того, у китаянки не получалось забеременеть после замужества.

Оказалось, что у нее есть мужская Y-хромосома — это означает, что она генетически является мужчиной. Несмотря на это, врачи не смогли найти в ее теле скрытые мужские гениталии.

После проведенного обследования врачи диагностировали Пингпинг врожденную болезнь, которая возможно стала результатом смешанных браков в ее семье. Медики посоветовали ей проконсультироваться со специалистом по психическому здоровью, чтобы легче было осознать случившееся и понять, как жить дальше.

Ранее в больнице №21 в Уфе врачи по ошибке диагностировали мужчине беременность и направили его к гинекологу.