Азербайджан одобрил «Спутник V»
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте азербайджанского ведомства.
«Вакцина уже зарегистрирована более чем в 50 странах и доказала свою высокую эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что препарат будет доставлен в республику в ближайшее время.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрила 50-я страна.
close