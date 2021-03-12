Азербайджан одобрил «Спутник V»

Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте азербайджанского ведомства.

«Вакцина уже зарегистрирована более чем в 50 странах и доказала свою высокую эффективность против коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что препарат будет доставлен в республику в ближайшее время.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрила 50-я страна.