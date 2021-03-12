ФСИН отправит заключенных расчищать Арктику
Карина Казанцева
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ФСИН может отправить заключенных расчищать Арктику от загрязнений, заявил директор службы Александр Калашников. Об этом пишет «Интерфакс».
По его словам, ФСИН уже договорилась об этом с Красноярским краем и Норильском. Калашников также обратился к территориальным органам службы с просьбой «продолжить работу по данному направлению».
Ранее в Минюсте заявили, что планируют сократить число заключенных в полтора раза.
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