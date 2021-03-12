В России выявили 9 794 случая коронавируса за сутки, пишет оперштаб в Telegram.

Больше всего заражений в Москве (1 610), Санкт-Петербурге (957) и Подмосковье (476). За прошедшие 24 часа также скончались 486, выздоровели 13 496 пациентов.

Всего в России заразились 4 370 617, умерли 91 220, вылечились 3 973 029 человек.

Ранее были опубликованы данные о продолжительности жизни в РФ в период пандемии.