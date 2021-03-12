Попова назвала условие обязательного ношения масок на улице

Обязательный масочный режим в России сохраняется, носить маску необходимо во всех общественных местах и на улице при скоплении более 50 человек, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с ТАСС.

«Сегодня в Российской Федерации действует масочный режим в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек. Во всех остальных случаях на улице маски не обязательны», – рассказала Попова.

Она подчеркнула, что исполнение федеральной нормы обязательно для всех.

Кроме того, глава ведомства заявила, что переболевшие или привитые россияне не заразятся «британским» вариантом коронавируса.