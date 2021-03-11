Португалия продлила локдаун из-за коронавируса

Португальский парламент продлил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса, до конца марта. Об этом пишет «Интерфакс».

Локдаун был введен 15 января. В стране ограничено оказание услуг, закрыты школы, жителям рекомендуют не покидать дома. В то же время ожидается, что в ближайшее время правительство смягчит ограничения.

В Португалии коронавирусом заразились 812 тысяч, скончались 16 тысяч человек.

Ранее в ВОЗ назвали главную ошибку стран в борьбе с коронавирусом.