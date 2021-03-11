Экс-главу Серпуховского района Шестуна поместили в штрафной изолятор СИЗО

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, находящийся в СИЗО-1 в Твери, помещен в штрафной изолятор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Юлию Шестун.

«Сегодня общественники и активисты, поддерживающие моего супруга, а также мы, родственники, получили уведомления о том, что наша электронная корреспонденция не попала к адресату в СИЗО № 1 города Твери — Александру Шестуну. По нашим данным, его поместили в штрафной изолятор», — сказала она.

Не исключено, что с ним это произошло из-за обнародования информации о нарушениях в СИЗО, о которых он жаловался, отметили Представители тверской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Ранее Александра Шестуна признали виновным в мошенничестве и взятках — по решению суда он должен провести в колонии строгого режима 15 лет, а также выплатить штраф в размере 49 млн рублей.