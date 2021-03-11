В РПЦ раскритиковали крематории

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram согласился с Сарапульской епархией, которая ранее раскритиковала строительство крематория.

По словам Легойды, власти должны создавать условия для погребения умерших, а не обеспечивать «дешевую» кремацию. Он подчеркнул, что большинство последователей религий придерживаются обычая хоронить умерших, власти должны к ним прислушаться.

«Аргументы, что в крупных городах не хватает земли для захоронения, место на кладбище стоит крайне дорого, известны. Однако сценарий, когда в каждом российском городе будет построен крематорий, предоставляющий дешевые «услуги», видится неприемлемым», — написал Легойда.

Ранее на сайте Сарапульской и Можгинской епархии Русской православной церкви (Удмуртия) появилось открытое письмо к главе региона Александру Бречалову. Епископ Антоний выступил против строительства в Сарапуле крематория.

Ранее в РПЦ выразили надежду, что РФ запретит иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей.