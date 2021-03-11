В Роскачестве рассказали о самых эффективных защитных масках

Некоторые медицинские маски защищают от бактерий, но ни одна не обеспечит полную защиту от вирусов. Об этом сообщили в Роскачестве.

Роскачество и Федеральное медико-биологическое агентство исследовали 14 торговых марок, девять из них производятся в России, пять — в Китае.

«Итог эксперимента: все маски пропускают вирусы, и ни одна не гарантирует стопроцентной защиты», — заключили эксперты.

Лучший результат показала нетканевая маска — она задерживает 43,8% вирусов. Худший — у респиратора KN95 FFP2 с клапаном. Он пропускает 97% вирусов. Эксперты подытожили, что ни одна из масок не подходит для использования в «красной зоне», но они могут пригодиться в повседневной жизни.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отказываться от масок пока нельзя.