Евросоюз продлил запрет на экспорт вакцин от коронавируса

Европейский союз продлил до конца июня текущего года действие механизма, запрещающего экспорт вакцины от COVID-19 со своей территории без получения специального разрешения от других государств — членов ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии (ЕК).

Отмечается, что соответствующее решение следует за постоянными задержками в некоторых поставках вакцин в Евросоюз.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения выразили обеспокоенность из-за запрета ЕС вывозить вакцины за пределы союза. Запрет ЕС начал действовать 29 января.