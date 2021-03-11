В России выявлено 9 270 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9 270 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 11,4% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 459 пациентов, полностью выздоровели 14 006 человек.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 360 823 случая коронавирусной инфекции, из них 90 734 — с летальным исходом. Вылечились 3 959 533 человека.

Ранее сообщалось, что ученые предупредили о предстоящей третьей волне коронавируса в Европе.