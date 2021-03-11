Центр занятости «Моя карьера» проведет 100 мероприятий для студентов

Центр занятости «Моя карьера» проведет 100 мероприятий и выездных встреч для студентов, сообщила в среду вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня Москва создает множество возможностей, которые помогают молодежи реализоваться в профессии после получения образования и начать карьеру. Столичный Департамент труда и соцзащиты поддерживает выпускников вузов, предлагая не только свои программы стажировок, но и специальные условия в центрах занятости», — рассказала она.

«Для помощи в адаптации студентам на современном рынке труда специалисты центра занятости «Моя карьера» по программе поддержки молодежи проведут в этом году 100 выездных встреч и мероприятий со студентами и выпускниками столичных вузов и колледжей», – пояснила Ракова.

Ожидается, что в выездных мероприятиях центра «Моя карьера» примут участие 1,5 тысячи студентов.

В этом году центр «Моя карьера» проведет выездные мероприятия в разных учебных заведениях: Государственный университет управления, Московский педагогический государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Московский социально-педагогический институт и другие.

Также центр занятости «Моя карьера» презентует 16 марта программу «Код карьеры» для студентов и выпускников вузов. Это серия мероприятий, где в течение двух недель молодые люди приобретут практические навыки собеседования, научатся объективно оценивать себя и свои возможности при поиске работы.

В центре занятости «Моя карьера» комплексно сопровождают молодых жителей столицы на всех этапах: от подбора вакансии до завершения испытательного срока.