В Красноярске возбуждено еще одно уголовное дело после массового отравления школьников

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту халатности после массового отравления школьников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональную прокуратуру.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Красноярске выявили 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ, в больницах остается 51 ребенок.

Ранее Следственный комитет сообщил, что источником распространения возбудителя инфекции мог быть один из цехов фирмы, отвечающей за первичную переработку и упаковку овощей для школьных столовых.