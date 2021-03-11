В Красноярске возбуждено еще одно уголовное дело после массового отравления школьников
Максимс Краюшкинс
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В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту халатности после массового отравления школьников. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональную прокуратуру.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.
По последним данным, в Красноярске выявили 131 случай заболевания иерсиниозом среди учеников 25 школ, в больницах остается 51 ребенок.
Ранее Следственный комитет сообщил, что источником распространения возбудителя инфекции мог быть один из цехов фирмы, отвечающей за первичную переработку и упаковку овощей для школьных столовых.
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