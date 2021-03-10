В Москве пресекли 23 канала поставки оружия и ликвидировали 18 мастерских в 2020 году

Начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов заявил, что столичная полиция в 2020 году пресекла 23 канала поставки огнестрельного оружия и ликвидировала 18 оружейных мастерских. Об этом сообщает ТАСС.

Всего в 2020 году было изъято 239 единиц огнестрельного оружия, больше 8,5 тыс. боеприпасов, около 7 кг взрывчатых веществ и 19 взрывных устройств.

«Перекрыто 23 канала поставки огнестрельного оружия, ликвидировано 18 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов», — сказал он в Мосгордуме, докладывая об итогах работы в прошлом году.

Ранее сообщалось, что в Москве у пенсионера нашли склад патронов от автомата и пистолета.