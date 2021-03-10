У границы Монголии с Россией произошло землетрясение

На границе Монголии с Россией произошло землетрясение, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Подземный толчок магнитудой 3,6 был зафиксирован в северо-западной части Монголии в 358 км восточнее Кызыла (Тува) и в 5 км от границы с Россией.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,3 балла по шкале MSK-64.

Это уже второе землетрясение в данном регионе за последние два дня.