Более половины украинских медиков отказались от вакцинации от COVID-19

На Украине 60% медиков отказались вакцинироваться от COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава страны Максим Степанов, передает РИА «Новости».

«Когда мы проводили запись на вакцинацию медицинских работников, то из тех, кто работает непосредственно с больными коронавирусом, согласились на вакцинацию около 40%. То есть 60% медработников на первом этапе вакцинации от прививок отказались», — говорится в сообщении.

Министр добавил, что среди отказавшихся находятся медработники, ранее переболевшие COVID-19, а также те, кто вакцинироваться желает, но «пока хотят посмотреть на действие вакцины».

Ранее Степанов заявил, что темпы вакцинации граждан страны от COVID-19 втрое ниже запланированных.