В Свердловской области нашли мертвым журналиста российского СМИ

Корреспондента издания Ura.ru Олега Манварова нашли мертвым в комнате общежития в городе Березовский Свердловской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по области Александр Шульга.

Тело журналиста нашли 9 марта. По факту смерти мужчины уже организована доследственная проверка. «По предварительным данным, явных признаков криминальной смерти нет, смерть была ненасильственной», — сказал Шульга, уточнив, что в ходе проверки планируется провести судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти.

Как добавил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых, информация о смерти журналиста поступила в дежурную часть полиции в 18.30 (16.30 мск). Прибывшие на место оперуполномоченные нашли тело мужчины на втором этаже пятиэтажного здания общежития.

«Ориентировочно, 26-го, он не вышел на работу, не отвечал на звонки, перестал выходить в соцсети. При осмотре места происшествия сыщики установили, что порядок в жилище не нарушен, умерший находился в домашней одежде. По визуальным признакам, нет оснований полагать, что в отношении журналиста было совершено какое-либо преступление», — заключил Горелых.