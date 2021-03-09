В Госдуме отказ министерств поддержать законопроект о бэби-боксах назвали «аморальным»

Доработанный законопроект о легализации в РФ бэби-боксов отказались поддержать Минздрав, Минтруд и Минфин. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксану Пушкину.

Согласно сообщению, замглавы Минздрава Евгения Камкина посчитала, что внесенные в законопроект изменения «не изменили его концепцию».

Замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина в свою очередь заявила, что право ребенка на жизнь и охрану здоровья «не нуждается в дополнительном законодательном закреплении».

Также в Минтруде подчеркнули, что «уклонение от выполнения обязанностей родителей, как и отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, влечет за собой лишение родительских прав, но не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка».

Отмечается, что законопроект поддержали лишь в Роспотребнадзоре.

По мнению Пушкиной, позиция отказавшихся поддержать законопроект министерств «аморальна и дискредитирует официальную политику в сфере материнства и детства».