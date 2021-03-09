В России выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 9 445 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Число новых заболевших впервые с 3 октября оказалось ниже 10 тысяч.

Новые случаи были зафиксированы в 84 российских регионах, 10,9% заразившихся не имели симптомов коронавирусной инфекции. Кроме того, за сутки скончались 336 заболевших, полностью выздоровели 9 931 человек.

Всего в России коронавирусом заразились более 4,3 млн человек, более 89 тысяч из них скончались, более 3,9 млн — вылечились.