Врио главы Мордовии заявил о критической ситуации в регионе

В Мордовии сформировалась критическая ситуация, к этому причастны члены отправленного в отставку регионального правительства, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Артем Здунов в интервью РИА «Новости».

«В отставку были отправлены те люди, которые в определяющей роли были причастны к формированию такого критического состояния в республике», – заявил Здунов.

Врио главы региона также отметил, что новый состав правительства должен быть определен уже к лету текущего года, к проведению конкурса привлечены высококлассные специалисты.

Здунов объявил об отставке правительства Мордовии 26 февраля. По его словам, председатель регионального кабмин и отдельные главы профильных министерств «самоустранились» от решения накопленных проблем республики.