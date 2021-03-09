Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала весны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды Фобос Михаила Леуса.

Температура опускалась до -14,6°C.

«Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны», — сказал он.

Ранее синоптики предсказали поздний приход климатической весны.