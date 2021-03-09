Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Катерина Медведева
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В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала весны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды Фобос Михаила Леуса.
Температура опускалась до -14,6°C.
«Это пока не окончательный результат этой ночи, но, тем не менее, это уже самая низкая температура с начала календарной весны», — сказал он.
Ранее синоптики предсказали поздний приход климатической весны.
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