В мире за сутки выявили 354 тысячи случаев коронавируса

В мире за сутки выявили 354 тыс случаев коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

За прошедшие 24 часа умерли семь тыс пациентов. Таким образом, всего в мире заразились 116 млн, скончались 2,5 млн человек.

45% новых случаев приходятся на Северную и Южную Америку (162 882), на втором месте — Европа (117 265), на третьем — Восточное Средиземноморье (33 285).

Ранее в ВОЗ заявили, что борьба с коронавирусом сократила заболеваемость гриппом.