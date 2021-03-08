В Италии число смертей от коронавируса превысило 100 тысяч

В Италии за сутки скончались 318 человек, общее число жертв превысило 100 тысяч. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Днем ранее скончались 207 пациентов. За последние 24 часа также заболели 13 902 человека. Всего в стране заразились 3 081 368 человек.

Ранее РФПИ подписал соглашение о производстве «Спутника V» в Италии.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».