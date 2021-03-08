Президент США Джо Байден подписал указ о равноправии женщин в образовании в понедельник, 8 Марта. Об этом сообщили в Белом доме.

Теперь, согласно указу Байдена, все образовательные учреждения в течение 100 дней должны провести ревизию существующих правил на предмет нарушения этого принципа. Также в указе говорится, что новая администрация США выступает против дискриминации по половому признаку, будет бороться с приставаниями и притеснениями по признаку пола или сексуальной ориентации.

«Продвижение гендерного равенства и равенства — это вопрос прав человека, справедливости и справедливости. Это также стратегический императив, который сокращает бедность и способствует экономическому росту, расширяет доступ к образованию, улучшает состояние здоровья, способствует политической стабильности и укрепляет демократию», — говорится в сообщении.

Также в Международный женский день Байден поздравил женщин с 8 Марта.