Израиль разрешил въезд туристам в особых случаях

Израиль с 8 марта разрешил въезд туристам в особых случаях, сообщила пресс-служба правительства страны.

В ближайшие две недели въехать смогут только супруги и родители гражданина или резидента Израиля; профессиональные спортсмены, въезжающие на соревнования; люди, чья деятельность жизненно важна для внешней политики или национальной безопасности Израиля; иммигрантам и иностранным рабочим.

Въезжающие должны будут подать соответствующее заявление за 24 часа до прибытия в страну. Также они будут предоставлять тесты на коронавирус и уходить на двухнедельный карантин.

В Израиле коронавирусом заразились 803,2 тысячи, скончались 5,8 тысячи человек.

Ранее власти Туниса смягчили требования к туристам.