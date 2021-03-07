СК начал проверку после взрыва газа в Подмосковье

Следователи начали проверку после взрыва газа в жилом доме в подмосковном Серпухове, сообщает РИА «Новости»РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы регионального управления Следственного комитета (СК) России Ольгу Врадий.

На место происшествия направлена следственно-криминалистическая группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, рассказала представитель СК.

7 марта в жилом доме в деревне Лукьяново в Серпуховском городском округе произошел взрыв газа. Спасатели извлекли из-под завалов 14-летнюю девочку, она доставлена в больницу.