В США 12-летний мальчик арестован за серию вооруженных угонов

В Вашингтоне 12-летний мальчик арестован по обвинению в серии вооруженных угонов автомобилей, сообщает городское управление полиции.

По данным правоохранительных органов, двое человек, вооруженных пистолетом, предприняли четыре попытки угона за один час. Они подходили к своим жертвам и, угрожая оружием, требовали покинуть транспортное средство и оставить им ключи. Двое человек не подчинились.

В тот же вечер был арестован 12-летний мальчик, ему предъявлены обвинения. Второй подозреваемый до сих пор находится в бегах.