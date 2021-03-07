В Красноярском крае ребенок умер, задохнувшись в снегу после прыжка с крыши сарая
На севере Красноярского края 11-летний ребенок погиб, задохнувшись в снегу после прыжка в сугроб. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
По предварительным данным, когда бабушка мальчика ушла по делам из дома, ребенок пошел гулять и стал прыгать в сугроб с крыши сарая. Прыгнув очередной раз, он упал головой вниз, не смог выбраться из-под снега и задохнулся.
Инцидент произошел в Мотыгинском районе региона. Об безызвестном исчезновении мальчика стало известно ночью 6 марта. Тело ребенка было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти в огороде за надворными постройками.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности малолетнему». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее во время игры в снегу под Калугой умерла девочка.