Четырех участников студенческой конференции в Минске арестовали до 15 суток

Четверых участников студенческой конференции в Минске приговорили аресту. Об этом сообщил Координационный совет в Telegram-канале.

Отмечается, что силовики прервали официальное мероприятие зарегистрированного в республике Свободного профсоюза «Белорусский». В результате были задержаны 30 человек, под арестом остались четыре участника конференции. Трем из них дали по 15 суток, еще одна девушка получила 14 суток ареста.

«Всех студентов осудили за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица государственного органа», — говорится в публикации.

Среди участников мероприятия и задержанных были члены основного состава Координационного совета оппозиции Виталий Рымашевский и Андрей Егоров.

«То, что произошло, это не просто беспредел, а еще и большая глупость, потому что профсоюз действует исключительно в легальном поле», — заявил Рымашевский.

5 марта сообщалось, что в Минске задержали участников конференции «Лиги студенческих объединений», которая проходила в бизнес-клубе «Имагуру».