Северная Македония зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Катерина Медведева
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Северной Македонии. Об этом сообщается на сайте вакцины.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (EUA)», — говорится в публикации.
Так, российская вакцина одобрена в 46 странах с общим населением свыше 1,2 млрд человек.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия признала право стран ЕС покупать «Спутник V».
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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