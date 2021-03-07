Из банка в центре Москвы украли более 157 млн рублей

В центре Москвы неизвестные украли более 157 миллионов рублей из банковских сейфов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Сообщение о краже полицейские получили 6 марта в 11.06 мск. Деньги были украдены из индивидуальных банковских сейфов на 1-й Брестской улице.

Неизвестные похитили из депозитарного помещения 157 миллионов 170 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что из банковского сейфа в центре Москвы украли более 23 млн рублей.