На месте гибели Джорджа Флойда застрелили человека

В американском Миннеаполисе на перекрестке, где в мае прошлого года при задержании скончался афроамериканец Джордж Флойд, застрелили человека, сообщает CNN.

По данным полиции, мужчина был убит в результате перестрелки на месте, которое стало мемориалом после гибели Флойда.

«У потерпевшего и подозреваемого возникла словесная перепалка и подозреваемый выстрелил в жертву», — сказал представитель департамента полиции.

Мужчина был доставлен в больницу, где позже скончался.

Стрелявший разыскивается. его личность устанавливается.

25 мая 2020 года сотрудники полиции задержали Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов.

Ранее Палата представителей США одобрила реформу полиции имени Джорджа Флойда.