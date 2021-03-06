Под Нижневартовском загорелась Обь

Под Нижневартовском пожар возник на реке Обь, вероятно, из-за аварии на подводном нефтепроводе. Об этом написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.

«Шестого марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Предположительно, произошла авария на подводном трубопроводе», — написала Радионова.

По ее словам, власти следят за ситуацией, на место выехали специалисты.

Ранее в Хабаровском крае опрокинулись железнодорожные цистерны с нефтью.