В России предложили ввести еще одну категорию выплат на детей
Катерина Медведева
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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил о необходимости ввести выплаты для семей, чьи дети учатся дома.
По его словам, родители в этом случае отчасти берут на себя функцию государства, позволяя федеральному бюджету экономить немалые деньги.
«Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям», — заявил депутат «Парламентской газете». При этом он отметил, что новые поправки не предусматривают поддержку родителей, которые учат детей на дому.
Смолин напомнил, что регионы в настоящее время сами решают вопрос о подобных выплатах. В 2020 году только шесть российских регионов помогали таким семьям.
Ранее сообщалось, что в России изменились правила получения пособий на детей.
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