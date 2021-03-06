Далай-лама сделал прививку от коронавируса
Катерина Медведева
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Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба буддийского духовного лидера.
Он получил вакцину в госпитале Зонал в индийском городе Дхарамсала и около получаса после прививки оставался под наблюдением врачей.
В Индии выявлено 11,1 млн случаев коронавируса. Выздоровели 10,8 млн человек, умерли 157 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Индии за сутки от коронавируса привились больше миллиона человек
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