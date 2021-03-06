Далай-лама сделал прививку от коронавируса

Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба буддийского духовного лидера.

Он получил вакцину в госпитале Зонал в индийском городе Дхарамсала и около получаса после прививки оставался под наблюдением врачей.

В Индии выявлено 11,1 млн случаев коронавируса. Выздоровели 10,8 млн человек, умерли 157 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Индии за сутки от коронавируса привились больше миллиона человек