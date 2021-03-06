На Камчатке снежная лавина сошла у школы, погиб человек

На Камчатке в городе Елизово три человека попали под снежную лавину, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Лавина сошла со склона в районе школы №3. Под снежными завалами оказался мужчина предположительно 40 лет, женщина и ребенок 10-12 лет.

Мужчина погиб на месте происшествия, женщину и ребенка удалось спасти.

По факту смерти человека следователи начали проверку.

Ранее снежная лавина, повлекшая за собой смерть нескольких человек, сошла в Норильске.