На Камчатке снежная лавина сошла у школы, погиб человек
Катерина Медведева
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На Камчатке в городе Елизово три человека попали под снежную лавину, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Лавина сошла со склона в районе школы №3. Под снежными завалами оказался мужчина предположительно 40 лет, женщина и ребенок 10-12 лет.
Мужчина погиб на месте происшествия, женщину и ребенка удалось спасти.
По факту смерти человека следователи начали проверку.
Ранее снежная лавина, повлекшая за собой смерть нескольких человек, сошла в Норильске.
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