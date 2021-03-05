Во Львове уличных музыкантов избили за песню на русском

Группа националистов во Львове избила уличных музыкантов за исполнение песни на русском языке, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, на молодых людей, которые пели на русском языке, напала «языковая активистка», но, не добившись в словесной перепалке своего, ретировалась. После этого к музыкантам подошли молодые люди, избили их и сломали музыкальные инструменты. СМИ уточняет, что у одного из них диагностирован сильный ушиб ребер и разбита губа.

Как отмечает «Страна.ua», местных музыкантов в общественных местах заставляют петь только на украинском языке. А на странице активистки, которая подошла к музыкантам перед избиением, появилось видео с призывом к борьбе с русскоязычными гражданами.

Ранее украинского депутата исключили из партии экс-президента Украины Петра Порошенко за выступление на русском языке.