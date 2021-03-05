Во Львове уличных музыкантов избили за песню на русском

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Уличный музыкант в центре города
Эдуард Корниенко/Reuters

Группа националистов во Львове избила уличных музыкантов за исполнение песни на русском языке, сообщает «Страна.ua».

По данным издания, на молодых людей, которые пели на русском языке, напала «языковая активистка», но, не добившись в словесной перепалке своего, ретировалась. После этого к музыкантам подошли молодые люди, избили их и сломали музыкальные инструменты. СМИ уточняет, что у одного из них диагностирован сильный ушиб ребер и разбита губа.

Как отмечает «Страна.ua», местных музыкантов в общественных местах заставляют петь только на украинском языке. А на странице активистки, которая подошла к музыкантам перед избиением, появилось видео с призывом к борьбе с русскоязычными гражданами.

Ранее украинского депутата исключили из партии экс-президента Украины Петра Порошенко за выступление на русском языке.