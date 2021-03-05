«Спутник V» обогнал по популярности Pfizer

Российская вакцина «Спутник V» вышла на второе место по числу одобривших ее стран, обогнав американский препарат Pfizer. Об этом сообщили разработчики российского препарата в Twitter.

«Спутник V» — вторая по популярности в мире вакцина против коронавируса по числу стран, одобривших ее применение. Спасибо за доверие», — говорится в сообщении.

На первом месте находится препарат AstraZeneca — ее одобрили 49 стран. Далее следуют «Спутник V» (45 стран), Pfizer (43 страны) и Moderna (19 стран).

Ранее в Еврокомиссии подтвердили, что страны ЕС могут закупать «Спутник V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».